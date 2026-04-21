Maturità 2026 il toto-tracce degli studenti | D’Annunzio il grande favorito ma occhio all’IA e agli 80 anni della Repubblica

A due mesi dall’inizio delle prove di maturità, gli studenti italiani sono già impegnati a discutere delle possibili tracce. Tra i temi più accreditati ci sono le opere di un autore noto per i suoi scritti sulla natura e il sentimento, e anche argomenti legati all’intelligenza artificiale e ai settantotto anni dalla nascita della Repubblica. Con circa 600mila maturandi, l’attesa cresce mentre si avvicina il momento di prepararsi alle prove.

Mancano due mesi al via ufficiale della Maturità 2026, ma come da tradizione i 600mila maturandi italiani hanno già iniziato a giocare d’anticipo. Non con i libri, ma con le scommesse. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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