Torpignattara | infastidisce il vicinato donna gli lancia dell' acido e finisce in ospedale
Una donna ha lanciato dell'acido da una finestra di una palazzina, colpendo un uomo che stava disturbando il vicinato. L'uomo ha riportato ustioni e è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. La polizia è intervenuta sul posto per gli accertamenti e ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. Al momento, non ci sono notizie di ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle eventuali responsabilità.
Stava infastidendo il vicinato quando da un finestra di una palazzina gli hanno lanciato addosso dell'acido, che lo ha ustionato e poi costretto alle cure dell'ospedale. Un cinquantenne, soccorso dal personale del 118 nella zona di Torpignattara. A lanciarle il liquido corrosivo indosso una donna. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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