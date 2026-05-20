Torpignattara | infastidisce il vicinato donna gli lancia dell' acido e finisce in ospedale

Una donna ha lanciato dell'acido da una finestra di una palazzina, colpendo un uomo che stava disturbando il vicinato. L'uomo ha riportato ustioni e è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. La polizia è intervenuta sul posto per gli accertamenti e ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. Al momento, non ci sono notizie di ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle eventuali responsabilità.

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