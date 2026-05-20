Torneo di burraco solidale a Calci

Il 6 giugno, a partire dalle 16, presso il circolo Arci ‘La Pieve’ di Calci si svolgerà un torneo di burraco con scopo benefico. L’evento è organizzato per sostenere i progetti dell’Associazione ‘Universa-Comunità Consapevoli’, che si occupa di promuovere attività mirate all’inclusione e all’accessibilità universale, con particolare attenzione ai bambini e alle bambine. La partecipazione è aperta a chi desidera contribuire a questa causa, con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno delle iniziative dell’associazione.

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