Torneo di burraco solidale a Calci
Il 6 giugno, a partire dalle 16, presso il circolo Arci ‘La Pieve’ di Calci si svolgerà un torneo di burraco con scopo benefico. L’evento è organizzato per sostenere i progetti dell’Associazione ‘Universa-Comunità Consapevoli’, che si occupa di promuovere attività mirate all’inclusione e all’accessibilità universale, con particolare attenzione ai bambini e alle bambine. La partecipazione è aperta a chi desidera contribuire a questa causa, con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno delle iniziative dell’associazione.
Il 6 giugno, dalle ore 16, presso il circolo Arci ‘La Pieve’ di Calci si terrà il torneo di burraco solidale a favore dei progetti dell’Associazione ‘Universa-Comunità Consapevoli’, impegnata per promuovere attività volte all’inclusione é all’accessibilità universale in particolare di bambinie e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: "Il futuro si costruisce insieme": Torneo di Burraco Solidale a sostegno del Cirs
Torneo di burraco a Santa Maria al BagnoNARDO’- L’Associazione Commercianti Santa Maria al Bagno organizza un torneo di burraco per il prossimo giovedì, 16 aprile.
Tra gioco e solidarietà, Messina si stringe attorno al CIRS: al via il Torneo di Burraco Solidale - Facebook facebook
Burraco solidale a Verghera nel ricordo del dottor Enrico SerafinÈ promossa dalla cooperativa La Nazionale in ricordo del socio, persona generosa, scomparsa nel 2025, che ha lasciato il segno ... varesenews.it
Ad Albizzate torna il burraco solidale di Camminiamo InsiemeSabato 16 maggio la Sala Piotti ospiterà la terza edizione. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto a una struttura sanitaria del territorio per sostenere progetti di cura e assistenza ... varesenews.it