Il futuro si costruisce insieme | Torneo di Burraco Solidale a sostegno del Cirs

Da messinatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 26 maggio, nel Palazzo della Seta, si svolgerà il “Torneo di Burraco Solidale” organizzato da CIRS Young. L’evento inizierà alle 16:30 e prevede una giornata dedicata alla raccolta fondi a favore del Cirs. Si tratta di un appuntamento benefico che coinvolge appassionati di burraco, con l’obiettivo di sostenere iniziative sociali promosse dall’organizzazione. La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano contribuire a una causa solidale attraverso il gioco.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"Il futuro si costruisce insieme". Tutto pronto per il “Torneo di Burraco Solidale”, evento benefico promosso e organizzato da CIRS Young, in programma il 26 maggio a partire dalle ore 16:30 nel Palazzo della Seta.Iniziativa solidale di cui l'intero ricavato sarà devoluto a sostegno dei progetti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Il futuro del pattinaggio mondiale si costruisce all’IceLab di Bergamo

Leggi anche: Napoli, concerto solidale “Gocce di luce” a sostegno della farmacia solidale

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web