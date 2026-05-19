Il futuro si costruisce insieme | Torneo di Burraco Solidale a sostegno del Cirs
Il 26 maggio, nel Palazzo della Seta, si svolgerà il “Torneo di Burraco Solidale” organizzato da CIRS Young. L’evento inizierà alle 16:30 e prevede una giornata dedicata alla raccolta fondi a favore del Cirs. Si tratta di un appuntamento benefico che coinvolge appassionati di burraco, con l’obiettivo di sostenere iniziative sociali promosse dall’organizzazione. La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano contribuire a una causa solidale attraverso il gioco.
"Il futuro si costruisce insieme". Tutto pronto per il “Torneo di Burraco Solidale”, evento benefico promosso e organizzato da CIRS Young, in programma il 26 maggio a partire dalle ore 16:30 nel Palazzo della Seta.Iniziativa solidale di cui l'intero ricavato sarà devoluto a sostegno dei progetti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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Si avvicina il 3° TORNEO PROVINCIALE A COPPIE del BURRACO Belluno , che quest'anno si terrà domenica 7 giugno a Ponte nelle Alpi . Tutte le info nella locandina ? #fitabprovinciali #fitabtornei #fitabbelluno facebook