Si è svolta la terza edizione del torneo di volley della Cooperativa San Martino
Sabato 9 maggio si è disputata la terza edizione del torneo femminile di volley organizzato dalla Cooperativa San Martino. La manifestazione ha coinvolto diverse squadre provenienti da varie località e ha visto la partecipazione di numerose atlete. La competizione si è svolta in un ambiente sportivo e conviviale, con match disputati nel rispetto delle regole e con un pubblico presente sugli spalti. La giornata si è conclusa con la premiazione delle squadre partecipanti.
Si è svolta ieri, sabato 9 maggio, la terza edizione del Torneo femminile di volley organizzato da Cooperativa San Martino, un appuntamento ormai atteso e partecipato dal team e dalle atlete che conferma ancora una volta l’impegno della Cooperativa nella promozione della parità di genere, dello.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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