Notte Europea dei Musei | tante iniziative a Latina e nella sua provincia

La Notte Europea dei Musei torna anche quest’anno, coinvolgendo diverse location a Latina e nella sua provincia. L’evento, istituito nel 2005 sotto l’egida del Ministero della Cultura francese e sostenuto dall’UNESCO, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM, si svolge ogni anno in più paesi europei. La manifestazione prevede aperture serali di musei e siti culturali, con iniziative e attività pensate per il pubblico di tutte le età. L’obiettivo dichiarato è promuovere l’accesso e la conoscenza del patrimonio culturale.

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