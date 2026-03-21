Valentina Sarto, una donna di 41 anni, è stata uccisa con 19 coltellate mercoledì scorso. La famiglia e gli amici si preparano a raccogliere fondi per il funerale, mentre martedì si terrà il suo ultimo saluto in Borgo Santa Caterina. La notizia ha destato grande dolore tra coloro che conoscevano la vittima, ancora scossi dall’accaduto.

IL FEMMINICIDIO. Lo strazio della famiglia e degli amici intenzionati ad avviare una raccolta fondi per il funerale della 41enne uccisa a coltellate mercoledì scorso. L’ultimo saluto martedì 24 marzo in Borgo Santa Caterina. Sono 19 le coltellate che Vincenzo Dongellini ha inflitto alla moglie Valentina Sarto mercoledì mattina nella loro abitazione di via Pescaria a Bergamo. Lo ha rilevato il medico legale Luca Taiana che venerdì 20 marzo ha eseguito l’autopsia all’ospedale Papa Giovanni. Nel referto sintetico che ha inviato al pm Antonio Mele il consulente della Procura parla di 19 lesioni di arma da taglio in diverse parti del corpo, non tutte importanti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Valentina Sarto uccisa con 19 coltellate, martedì l’ultimo saluto in Borgo Santa Caterina

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