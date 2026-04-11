Borgo Santa Caterina tentato furto alla libreria Ubik

Sabato mattina in Borgo Santa Caterina si è verificato un tentato furto presso una libreria. Un uomo di 33 anni è stato fermato dopo aver avuto un confronto con il titolare del negozio. La polizia è intervenuta sul posto e ha trattenuto il sospetto, che è stato portato in questura per ulteriori accertamenti. La libreria non ha subito danni o furti effettivi durante l'episodio.

IL TENTATO FURTO. Sabato mattina in Borgo Santa Caterina: uomo di 33 anni fermato dopo un confronto con il titolare. Decisivi l’arrivo della polizia e l’attenzione di un cliente presente. Furto sventato nella mattinata di sabato 11 aprile alla libreria Ubik di Borgo Santa Caterina, a Bergamo. Secondo le prime informazioni un uomo avrebbe riempito uno zaino con alcuni volumi di valore, tentando poi di allontanarsi senza pagare. Alla richiesta di mostrare il contenuto dello zaino sarebbe nato un breve confronto, con qualche spintone e minacce, senza però l’uso di oggetti pericolosi. Provvidenziale l’intervento della polizia, giunta rapidamente sul posto, e l’attenzione di un cliente presente, la cui vigilanza avrebbe contribuito a evitare un’escalation.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Borgo Santa Caterina, tentato furto alla libreria Ubik Leggi anche: «Al Borgo D’Oro», Ristorante Osteria in Borgo Santa Caterina Leggi anche: Un incontro tra vissuto e scienza a Manfredonia alla libreria Ubik