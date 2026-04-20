Torna l' imperdibile Fiera del Fumetto nel cuore di Bologna

Da bolognatoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiera del Fumetto torna nel centro di Bologna, offrendo due giornate di incontri e esposizioni. L'evento si svolgerà sabato 25 aprile, dalle 10 alle 19, e domenica 26 aprile, dalle 10 alle 18. La manifestazione è aperta al pubblico e prevede aree dedicate a espositori, autori e appassionati di fumetti. La location è facilmente raggiungibile nel cuore della città.

Segnate le date sul calendario: sabato 25 aprile dalle 10.00 alle 19.00 e domenica 26 dalle 10.00 alle 18.00, piazza Lucio Dalla si trasformerà in un piccolo paradiso per appassionati, curiosi e nostalgici ospitando la tradizionale Fiera del Fumetto.La Fiera del FumettoA pochi passi dalla.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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