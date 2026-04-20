Torna l' imperdibile Fiera del Fumetto nel cuore di Bologna

La Fiera del Fumetto torna nel centro di Bologna, offrendo due giornate di incontri e esposizioni. L'evento si svolgerà sabato 25 aprile, dalle 10 alle 19, e domenica 26 aprile, dalle 10 alle 18. La manifestazione è aperta al pubblico e prevede aree dedicate a espositori, autori e appassionati di fumetti. La location è facilmente raggiungibile nel cuore della città.

Segnate le date sul calendario: sabato 25 aprile dalle 10.00 alle 19.00 e domenica 26 dalle 10.00 alle 18.00, piazza Lucio Dalla si trasformerà in un piccolo paradiso per appassionati, curiosi e nostalgici ospitando la tradizionale Fiera del Fumetto.La Fiera del FumettoA pochi passi dalla.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Torna l’imperdibile appuntamento con fumetto, animazione, cinema e gamingFino a qualche decennio fa, quando si parlava di fumetto si pensava a una passione “di nicchia”, spesso rivolta a un pubblico piuttosto giovane. Torna la Fiera del Disco e del Fumetto. Giochi, autori famosi e omaggio ai talentiAREZZO Torna ad Arezzo la Fiera del Disco e del Fumetto, organizzata dall’associazione culturale "Fumetti e Dintorni" e patrocinata dal Comune, in... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Torna l'imperdibile Fiera del Fumetto nel cuore di Bologna; Romics 2026, il Festival Internazionale di fumetto, animazione, cinema e games; Al Cospea Village torna la 7ª edizione della Fiera del Disco, del Fumetto e del Collezionismo; Un successo la fiera del fumetto di Roma. Un successo la fiera del fumetto di RomaLa 36^ edizione di Romics – Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, appena conclusa, ha registrato un grande successo di pubblico, accogliendo i visitatori dal 9 al 12 aprile ... versiliatoday.it Torna la 'Fiera del Disco, Carte Pokémon, Fumetti e Videogiochi'Torna a Scandicci l’evento dedicato agli appassionati di musica, fumetti e collezionismo. Da venerdì 10 a domenica 12 aprile, gli spazi di The Florence Gate, presso il parcheggio di Villa Costanza (vi ... 055firenze.it Al Cospea Village torna la 7ª edizione della Fiera del Disco, del Fumetto e del Collezionismo http://ow.ly/nq2Z106xlqa #tuttoggi #ComunicatiStampa - facebook.com facebook