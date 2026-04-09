Festa di Primavera a Gonars tra giochi musica e divertimento

A Gonars si svolge la Festa di Primavera 2026, un evento che dura due giorni e propone giochi, musica e momenti di svago per le famiglie e i residenti. La manifestazione è stata organizzata per celebrare l’arrivo della stagione calda con iniziative dedicate a tutte le età. La festa si tiene nel centro del paese, attirando partecipanti di diverse età e interessi.

A Gonars si festeggia l'arrivo della bella stagione con la Festa di Primavera 2026, due giorni all'insegna del divertimento e della convivialità. Non solo chioschi enogastronomici (forniti di gnocchi, frico, frico, gulasch, wurstel e tanto altro): durante i festeggiamenti ci saranno attività. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Festa della Pentolaccia, tra giochi, musica e divertimento· martedì 17 febbraio, nel Municipio 4, all’Orto della Serenità, dalle ore 10, la tradizionale Festa della Pentolaccia, tra giochi, musica e... Maschere, musica e divertimento. Si accende la festa per CarnevaleOggi e martedì la provincia si colora per il Carnevale, tra musica, maschere e sfilate. Temi più discussi: La Festa di Primavera di Borno torna tra tradizione e solidarietà; Tutto pronto a Vecchiano per la Fiera di Primavera; Festa di primavera 2026 a Colico; Festival di Primavera. Festa di primavera e sagra della Pizzafritta: ad Arsoli una giornata tra gusto e culturaArsoli. Una giornata all'insegna della natura, della cultura e dei sapori autentici con la Festa di Primavera organizzata dall’Associazione Pro ... marsicalive.it La festa di Primavera a PienzaOrganizzata dalla locale Polisportiva Pienza A.S.D, presso il Giardino dei Lecci (o giardino David Sassoli) a Pienza ... lanazione.it Il 18 e 19 Aprile torna la Festa di Primavera a Castelfranco Emilia! - facebook.com facebook