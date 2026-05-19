Prometteva contanti in cambio della Carta Cultura a Torino denunciato 27enne e multe per 190 ragazzi
A Torino, un ragazzo di 27 anni è stato denunciato per aver promesso denaro contante in cambio della Carta Cultura 2025. Durante le indagini sono stati identificati circa 190 giovani coinvolti in questa pratica. In alcuni episodi, dopo aver ottenuto il voucher dei partecipanti, il 27enne ha consegnato somme inferiori al valore del buono, creando così una situazione di irregolarità. Le autorità hanno emesso multe e avviato un procedimento legale nei confronti del giovane.
Un 27enne di Torino prometteva denaro contante in cambio della Carta Cultura 2025. In alcuni casi, dopo aver ricevuto il voucher dai ragazzi che accettavano lo scambio, il giovane erogava un importo inferiore al valore del buono. La maggior parte delle volte, però, il 27enne, esercente online, non corrispondeva alcuna somma di denaro. Multe per 1,3 milioni di euro a 190 ragazzi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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