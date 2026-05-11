A San Severo una lite tra stranieri è degenerata in una sparatoria, con una donna rimasta ferita e trasportata in ospedale. I dettagli sulla sua condizione clinica non sono stati ancora resi noti. La ragione che ha portato alla discussione iniziale non è stata chiarita, né si conoscono le modalità con cui il confronto verbale si sia trasformato in un conflitto armato. Le forze dell'ordine stanno indagando sull’accaduto.

? Domande chiave Quali sono le reali condizioni cliniche della donna ferita?. Come si è trasformata una lite verbale in una sparatoria?. Chi sono i responsabili della violenza scatenata in via Iarussi?. Perché il diverbio tra i cittadini è degenerato così rapidamente?.? In Breve L'episodio è avvenuto domenica sera intorno alle ore 20:30 in via Iarussi.. Polizia locale e carabinieri hanno transennato l'area per i rilievi investigativi.. Le indagini mirano a verificare eventuali tensioni pregresse tra i cittadini stranieri.. Il ferito è stato trasportato in pronto soccorso con codice rosso.. Una donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale con un codice rosso dopo che una sparatoria ha scosso via San Severo intorno alle 20.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Severo, lite tra stranieri finisce in sparatoria: donna in ospedale

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