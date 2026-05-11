San Severo lite tra stranieri finisce in sparatoria | donna in ospedale

Da ameve.eu 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Severo una lite tra stranieri è degenerata in una sparatoria, con una donna rimasta ferita e trasportata in ospedale. I dettagli sulla sua condizione clinica non sono stati ancora resi noti. La ragione che ha portato alla discussione iniziale non è stata chiarita, né si conoscono le modalità con cui il confronto verbale si sia trasformato in un conflitto armato. Le forze dell'ordine stanno indagando sull’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Domande chiave Quali sono le reali condizioni cliniche della donna ferita?. Come si è trasformata una lite verbale in una sparatoria?. Chi sono i responsabili della violenza scatenata in via Iarussi?. Perché il diverbio tra i cittadini è degenerato così rapidamente?.? In Breve L'episodio è avvenuto domenica sera intorno alle ore 20:30 in via Iarussi.. Polizia locale e carabinieri hanno transennato l'area per i rilievi investigativi.. Le indagini mirano a verificare eventuali tensioni pregresse tra i cittadini stranieri.. Il ferito è stato trasportato in pronto soccorso con codice rosso.. Una donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale con un codice rosso dopo che una sparatoria ha scosso via San Severo intorno alle 20.🔗 Leggi su Ameve.eu

san severo lite tra stranieri finisce in sparatoria donna in ospedale
© Ameve.eu - San Severo, lite tra stranieri finisce in sparatoria: donna in ospedale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Roma, lite tra stranieri finisce nel sangue: un morto, 2 fermi.Omicidio a Roma: una lite tra stranieri sfocia in tragedia a Cornelia Un uomo è stato ucciso a Roma, in zona Cornelia, in seguito a un’aggressione...

Violenta lite in piazza Kennedy: donna aggredita finisce in ospedaleTempo di lettura: < 1 minutoMomenti di forte tensione nel cuore di Avellino, dove una violenta lite è degenerata in aggressione fisica.

Argomenti più discussi: Uomo ucciso a martellate, la difesa attende le perizie: Un coltello e una ciocca di capelli provano la colluttazione; Mario è andato a sbattere e poi la morte in ospedale. Carabiniere in aula: Ci ha consegnato il coltello; Sparatoria a Foggia in via Iarussi: ferita una donna, è panico in periferia; Foggia, spari nel parcheggio di un supermercato: ferita una donna.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web