Verso Napoli-Torino come sta Anguissa? Le ultime sul rientro

Dopo aver vinto all’ultimo secondo contro il Verona, il Napoli si prepara ad affrontare il Torino allo Stadio Diego Armando Maradona. Tra i giocatori in evidenza, ci sono le condizioni di Anguissa, il centrocampista che sta rientrando dopo un infortunio. La squadra si sta allenando in vista della prossima partita e l’attenzione è rivolta soprattutto alle condizioni fisiche di alcuni giocatori chiave.

Dopo la vittoria conquistata all’ultimo minuto contro il Verona, per il Napoli si prepara la sfida contro il Torino allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri vogliono proseguire la striscia positiva nel tentativo di stringere ancora di più la possibilità di finire tra le prime quattro e guadagnare il piazzamento Champions al termine della stagione. Stando a quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbe novità importanti sulle condizioni di Frank Zambo Anguissa, ormai fermo ai box da diverse settimane. La sua convocazione si avvicina, così come quella di Kevin De Bruyne. Ma nella fattispecie, come sta Anguissa? Come detto, secondo quanto riportato oggi da Sky Sport, ci sarebbero grosse probabilità di vederlo convocato in vista del match in programma contro il Torino. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Verso Napoli-Torino, come sta Anguissa? Le ultime sul rientro Napoli, le ultime sul rientro di Anguissa: spunta l’idea di ConteDopo la sconfitta maturata contro l’Atalanta in quel di Bergamo, il Napoli è chiamato a riprendere il cammino e riportare punti a casa. Infortunio Anguissa, la notizia è una mazzata: le ultime sul suo rientroLa questione infortuni in casa Napoli continua ad essere tema di grande dibattito. VERONA NAPOLI PROBABILI FORMAZIONIALISSON SANTOS AFFATICATOANGUISSA E SCOTT NIENTE ANCORA.. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Verso Napoli Torino. Temi più discussi: Serie A, anticipi e posticipi Napoli: due partite al venerdì per gli azzurri di Conte; Napoli-Torino, al via la vendita libera dei biglietti: tutti i prezzi; Anticipi e posticipi, venerdì 6 Napoli-Torino alle 20.45, sabato sera Juventus-Pisa, poi il derby di Milano; De Bruyne accelera, rientro sempre più vicino! Conte verso la fine dell’emergenza. Verso Napoli-Torino, buone notizie da Anguissa, McTominay e De BruyneNapoli-Torino, De Bruyne, Anguissa e McTominay verso il rientro: possibile convocazione già venerdì secondo il Corriere dello Sport. internapoli.it Napoli, doppia seduta verso il Torino: riflettori su Anguissa e De BruyneNessun tempo per cullarsi nell’euforia del 96’ di Verona. Come racconta il Corriere dello Sport, il Napoli ha osservato una giornata di pausa dopo il colpo al Bentegodi contro l’Hellas, ma da oggi si ... napolipiu.com ULTIM'ORA SKY De Bruyne, ecco cosa filtra verso Napoli-Torino! LE ULTIME https://bit.ly/4qYChQ9 - facebook.com facebook Verso Napoli-Torino: CONTE RITROVA IL CENTROCAMPO Ciò che sembra impossibile a primo impatto, potrebbe seriamente diventare realtà: Zambo, KDB e Scott potrebbero essere convocati per la prossima al Maradona Al momento, nulla di certo, co x.com