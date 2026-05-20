Torino l’arte sfida il passato | nuovi progetti sul tetto del Lingotto
A Torino, i progetti legati al tetto del Lingotto portano innovazione e cambiamenti nel panorama urbano e culturale. Tra le iniziative, un trenino capovolto si propone come opera d’arte che commenta la cultura dei selfie. Allo stesso tempo, la vecchia pista di collaudo della FIAT, ormai dismessa, è stata trasformata in un museo accessibile al pubblico. Questi interventi mostrano come strutture storiche possano essere riqualificate e integrate in nuove funzioni artistiche e culturali.
?? Punti chiave Come può un trenino capovolto criticare la cultura dei selfie? Perché la vecchia pista di collaudo FIAT diventa un museo aperto? Cosa accade quando l'arte occupa il tetto di una fabbrica? Come cambierà il volto di Torino grazie a queste nuove installazioni??? In Breve Installazione di Peter Fischli visibile da maggio presso la rampa della Pinacoteca Agnelli. Nathalie Du Pasquier presenta 15 bandiere lungo la facciata est del Lingotto. Raphaele Sevrain coordina il team curator . 🔗 Leggi su Ameve.eu
Fred De Palma, Anitta, Emis Killa - LA TESTA GIRA (Testo/Lyrics)
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