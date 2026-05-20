Torino l’arte sfida il passato | nuovi progetti sul tetto del Lingotto

A Torino, i progetti legati al tetto del Lingotto portano innovazione e cambiamenti nel panorama urbano e culturale. Tra le iniziative, un trenino capovolto si propone come opera d’arte che commenta la cultura dei selfie. Allo stesso tempo, la vecchia pista di collaudo della FIAT, ormai dismessa, è stata trasformata in un museo accessibile al pubblico. Questi interventi mostrano come strutture storiche possano essere riqualificate e integrate in nuove funzioni artistiche e culturali.

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