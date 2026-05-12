Torino Msc Technology punta al Lingotto | 200 nuovi esperti IT previsti

L'azienda internazionale specializzata in tecnologia ha annunciato un piano di assunzioni presso il complesso del Lingotto, con l'intenzione di inserire circa 200 nuovi professionisti nel settore informatico. La società ha specificato che le figure richieste includono esperti di sviluppo software, analisti di dati e specialisti in sicurezza informatica. L'investimento comporterà probabilmente un aumento dell’attività economica nell’area, coinvolgendo anche imprese locali e servizi collegati.

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? Domande chiave Quali figure professionali cerca esattamente l'azienda per questo piano?. Come cambierà l'impatto economico del Lingotto con questo investimento?. Perché la società offre incentivi per il trasloco ai nuovi assunti?. Quali sono le sfide per raggiungere il target entro il 2027?.? In Breve Investimento di 12 milioni di euro per potenziare la divisione cargo al Lingotto.. Organico in crescita da 30 addetti nel 2020 a 750 unità attuali.. Target di 900 dipendenti previsto entro il primo o secondo trimestre 2027.. Pacchetto incentivi include contributi trasloco e impegno minimo di 39 mesi..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, Msc Technology punta al Lingotto: 200 nuovi esperti IT previsti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Msc technolgy assume 200 esperti di informaticaMsc technology Italia, divisione tecnologica dedicata alla parte cargo di Mediterranean shipping company (il gruppo che fa capo alla famiglia... Leggi anche: Debutta “Be Comics! Be Games! Torino”, due giorni di eventi al Lingotto Fiere: programma e ospiti