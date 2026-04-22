Sulla Pista 500 fiorisce la natura | al via le visite botaniche guidate al Lingotto con Fiori sul Tetto

La Pinacoteca Agnelli inaugura giovedì 23 aprile 2026, alle ore 18.00, un nuovo percorso esperienziale intitolato "Fiori sul Tetto". Si tratta di un ciclo di appuntamenti dedicati alla scoperta del patrimonio botanico della Pista 500, il celebre circuito di collaudo automobilistico sul tetto del.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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