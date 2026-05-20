Torino e provincia | arrestato il rapinatore di 7 farmacie

I carabinieri di Torino e della provincia hanno arrestato un uomo sospettato di aver rapinato sette farmacie nella zona. Le indagini si sono concentrate sull’analisi dei filmati di sorveglianza, che hanno permesso di riconoscere l’autore attraverso dettagli visivi e comportamentali. L’indagato è stato fermato in un’operazione che ha coinvolto diverse pattuglie. Restano da verificare eventuali altri colpi messi a segno dalla stessa banda, e si attendono sviluppi nelle indagini.

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? Domande chiave Come hanno fatto i carabinieri a identificare il rapinatore dai video? Quali altre farmacie potrebbero essere state colpite dalla stessa banda? Dove sono avvenuti esattamente i sette colpi tra Torino e provincia? Quanto ammonta il bottino totale sottratto durante i due mesi di rapine??? In Breve Serie di colpi iniziata il 19 marzo in via dei Martiri a Nichelino. Bottino accumulato tra marzo e aprile pari a diverse migliaia di euro. Ultima rapina avvenuta a fine aprile in una far . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino e provincia: arrestato il rapinatore di 7 farmacie ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video TORINO,BARRIERA MILANO: ARRESTI E DENUNCE DOPO I CONTROLLI STRAORDINARI DELLA POLIZIA Sullo stesso argomento Arrestato rapinatore di farmacie armato di siringa: “Almeno sette colpi in due mesi”Negli ultimi giorni di aprile, i carabinieri della Tenenza di Nichelino e della sezione operativa della compagnia di Moncalieri hanno individuato,... Foligno, fermato il rapinatore di farmacie: il plauso del sindaco? Cosa sapere La Polizia arresta lungo la Flaminia il rapinatore di tre farmacie e una tabaccheria a Foligno. Arrestato rapinatore seriale di farmacie: ha colpito sette volte in un meseI carabinieri hanno fermato un torinese di 41 anni accusato di sette rapine tra Torino, Nichelino e Moncalieri in poco più di un mese. Decisive le immagini ... torino.repubblica.it Nichelino. Arrestato il rapinatore delle farmacieI Carabinieri hanno arrestato a Torino un 41enne ritenuto responsabile di sette rapine aggravate commesse nelle farmacie della zona tra marzo e aprile 2026. vitadiocesanapinerolese.it