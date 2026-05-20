Arrestato rapinatore di farmacie armato di siringa | Almeno sette colpi in due mesi

A fine aprile, i militari hanno arrestato un uomo di 41 anni, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di aver commesso almeno sette rapine in farmacie negli ultimi due mesi. Durante i colpi, l’uomo era armato con una siringa e si muoveva nella zona di Torino e dintorni. Le forze dell’ordine hanno individuato e fermato il sospettato dopo un’attenta attività di indagine, che ha portato al suo ritrovamento e all’arresto. L’uomo ha precedenti penali e di polizia.

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