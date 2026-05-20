Arrestato rapinatore di farmacie armato di siringa | Almeno sette colpi in due mesi
A fine aprile, i militari hanno arrestato un uomo di 41 anni, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di aver commesso almeno sette rapine in farmacie negli ultimi due mesi. Durante i colpi, l’uomo era armato con una siringa e si muoveva nella zona di Torino e dintorni. Le forze dell’ordine hanno individuato e fermato il sospettato dopo un’attenta attività di indagine, che ha portato al suo ritrovamento e all’arresto. L’uomo ha precedenti penali e di polizia.
Negli ultimi giorni di aprile, i carabinieri della Tenenza di Nichelino e della sezione operativa della compagnia di Moncalieri hanno individuato, rintracciato e arrestato un 41enne torinese, senza fissa dimora, con precedenti penali e di polizia, ritenuto responsabile di aver commesso almeno. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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