Nella serata di ieri, la Polizia ha arrestato lungo la strada Flaminia un uomo sospettato di aver rapinato tre farmacie e una tabaccheria nella zona di Foligno. L’arresto è avvenuto dopo un breve inseguimento e l’uomo è stato accompagnato in questura per gli accertamenti del caso. L’intervento delle forze dell’ordine ha concluso le indagini avviate dopo le rapine avvenute nei giorni scorsi.

? Cosa sapere La Polizia arresta lungo la Flaminia il rapinatore di tre farmacie e una tabaccheria a Foligno.. Il sindaco Zuccarini ringrazia le forze dell'ordine per l'operazione coordinata dal vicequestore Felici.. Gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato lungo l’asse stradale della Flaminia il rapinatore che ha preso di mira tre farmacie e una tabaccheria a Foligno, ponendo fine a una serie di furti a mano armata che avevano colpito i commercianti locali. L’operazione, avvenuta in flagranza, è il risultato di un monitoraggio costante del territorio coordinato dal vicequestore Adriano Felici. Il successo dell’intervento ha spinto il...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Foligno, fermato il rapinatore di farmacie: il plauso del sindaco

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