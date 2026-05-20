Un cuoco è stato condannato a 24 anni di carcere per aver ucciso un collega con delle forbici cinesi, provocandogli 25 ferite. Durante il processo sono stati approfonditi i dettagli delle ferite, ma resta da chiarire come siano state inflitte tutte le coltellate. Il movente legato all’usura è emerso solo successivamente alla confessione dell’imputato, portando a un’ulteriore analisi delle motivazioni dietro il gesto. La sentenza è stata emessa dopo le discussioni in tribunale e la valutazione delle prove presentate.

? Punti chiave Come sono state inflitte le 25 ferite con quelle forbici?. Perché il movente legato all'usura è emerso solo dopo la confessione?. Chi ha alimentato il muro di silenzio intorno al delitto?. Come può la polizia penetrare in una comunità così chiusa?.? In Breve Vittima Liu Jianwei uccisa con 25 ferite da taglio in via Lauro Rossi.. PM Antonella Barbera ricostruisce il movente legato a debiti e bische di gioco.. Delitto avvenuto il 7 marzo 2025 con chiamata al 112 alle ore 11:29.. Difficoltà investigative a Borgaro per il muro di silenzio legato all'usura.. Il tribunale ha condannato Hu Libin a 24 anni di reclusione per l’omicidio di Liu Jianwei, avvenuto lo scorso 7 marzo 2025 in via Lauro Rossi a Torino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, cuoco condannato a 24 anni: omicidio con forbici cinesi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Omicidio a Ostia, spinse la compagna dal quarto piano: condannato a 24 anni

Uccise la vicina di casa, l'ex cuoco Marinangeli condannato a 4 anni per calunnia e diffamazioneANCONA – Sta già scontando un ergastolo e oggi sono arrivati altri 4 anni di condanna per Maurizio Marinangeli, l'ex cuoco di 65 anni, di Chiaravalle...

Uccise a forbiciate il suo usuraio condannato il cuoco della biscaPena di 24 anni al killer di via Lauro Rossi: massacrò l’uomo della criminalità cinese che lo teneva in scacco per i debiti di gioco ... torino.repubblica.it