Omicidio a Ostia spinse la compagna dal quarto piano | condannato a 24 anni

Un uomo di 44 anni è stato condannato a 24 anni di reclusione dalla Corte d’Assise di Roma per aver ucciso la compagna, facendola cadere dal quarto piano dell’abitazione. La vicenda riguarda il decesso di una donna avvenuto in una zona residenziale di Ostia, dove l’imputato avrebbe spinto la vittima nel vuoto. La sentenza è stata pronunciata al termine di un processo che ha visto la condanna per omicidio volontario.

Ventiquattro anni di carcere per omicidio volontario. È questa la sentenza pronunciata dalla Corte d’Assise di Roma nei confronti di Dorin Nemtelea, l’operaio di 44 anni accusato di aver ucciso la compagna, Angelina Soares De Souza, facendola precipitare dal quarto piano della loro abitazione a.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Femminicidio a Ostia, lancia la compagna Angelina De Souza dal 4° piano: condannato a 24 anni di carcereLa Corte d'Assise di Roma ha condannato Dorin Nemtelea a 24 anni di carcere per omicidio volontario aggravato. Bruciò la compagna con l’alcol, 37enne condannato a 9 anni e 4 mesi per tentato omicidioLa gup del tribunale di Monza ha condannato un 37enne a 9 anni e 4 mesi di carcere per tentato omicidio. Contenuti utili per approfondire Femminicidio a Ostia, lancia la compagna Angelina De Souza dal 4° piano: condannato a 24 anni di carcereLa Corte d’Assise di Roma ha condannato Dorin Nemtelea a 24 anni di carcere per omicidio volontario aggravato. Ha ucciso la compagna Angelina De Souza, lanciandola dal quarto piano di una palazzina po ... fanpage.it Quindicenne morta dopo cena con amici in un locale: si indaga per omicidio colposoLa partita di basket, poi la cena fuori con gli amici rivelatasi fatale per una ragazza italiana di appena 15 anni. E ora la procura di Roma indaga per omicidio colposo. È successo giovedì sera a ... corriereadriatico.it