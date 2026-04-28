Uccise la vicina di casa l' ex cuoco Marinangeli condannato a 4 anni per calunnia e diffamazione

Un uomo di 65 anni, già condannato all’ergastolo per l’omicidio di una vicina di casa, ha ricevuto una sentenza di quattro anni di reclusione per calunnia e diffamazione. La vicenda riguarda un fatto avvenuto a Chiaravalle, dove l’uomo era stato accusato di aver ucciso una donna di 85 anni. La condanna di oggi si aggiunge alla pena già inflitta per l’omicidio.

ANCONA – Sta già scontando un ergastolo e oggi sono arrivati altri 4 anni di condanna per Maurizio Marinangeli, l'ex cuoco di 65 anni, di Chiaravalle accusato di aver ucciso la vicina di casa Emma Grilli, 85 anni. La sentenza è arrivata oggi davanti alla giudice Giulia Casiello per i reati di.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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