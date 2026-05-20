Topi d’auto ladri rapinatori e l’uomo con il carrello | 14 arresti in 7 giorni la mappa zona per zona

Nell’arco di sette giorni, la polizia di Stato ha arrestato quattordici individui per reati contro il patrimonio, concentrando le operazioni principalmente nella zona nord della città. Gli arresti sono stati effettuati durante servizi di controllo del territorio, mirati a contrastare furti di auto, rapine e altri episodi criminali. Tra le persone fermate ci sono stati anche un uomo con un carrello e alcuni sospetti coinvolti in azioni di scasso e furto. La mappa delle zone interessate mostra un’attenzione particolare alle aree più colpite.

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