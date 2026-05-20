Tommaso Fiazza | Il Pd vuole aumentare gli obiettivi di energia verde 40% di impianti in più

Il rappresentante di un partito di opposizione ha dichiarato che la maggioranza regionale ha rivelato le proprie intenzioni riguardo agli obiettivi energetici, puntando a un incremento del 40% degli impianti di energia verde. Inoltre, ha accusato l’Assessore di attribuire al governo centrale le responsabilità sulla legge relativa alle aree idonee, che definisce i terreni adatti all’installazione degli impianti di produzione energetica. La discussione si concentra sulle decisioni prese per lo sviluppo delle infrastrutture energetiche nella regione.

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