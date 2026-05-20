Tommaso Fiazza | Il Pd vuole aumentare gli obiettivi di energia verde 40% di impianti in più
Il rappresentante di un partito di opposizione ha dichiarato che la maggioranza regionale ha rivelato le proprie intenzioni riguardo agli obiettivi energetici, puntando a un incremento del 40% degli impianti di energia verde. Inoltre, ha accusato l’Assessore di attribuire al governo centrale le responsabilità sulla legge relativa alle aree idonee, che definisce i terreni adatti all’installazione degli impianti di produzione energetica. La discussione si concentra sulle decisioni prese per lo sviluppo delle infrastrutture energetiche nella regione.
“La maggioranza che governa questa regione ha finalmente gettato la maschera. Nonostante l’Assessore continui a scaricare sul governo nazionale le responsabilità per la legge sulle 'aree idonee', ovvero per la scelta dei terreni idonei all’installazione degli impianti di produzione di energia. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Sullo stesso argomento
Aumentare il limite di 80 ore (40+40) funzionali per fare più formazione ai docenti, la proposta dell’ANP. Il MID: “Siamo già oberati dalla burocrazia”Il dibattito sulle nuove Indicazioni nazionali per i licei si intreccia con quello sulla formazione dei docenti.
Tommaso Fiazza: "110 mila euro in più per un nuovo direttore della comunicazione, schiaffo ai cittadini che pagano le tasse""Mentre i cittadini affrontano liste d’attesa infinite e un aumento delle tasse regionali per 450 milioni di euro, l’Ausl di Parma decide di spendere...