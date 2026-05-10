Aumentare il limite di 80 ore 40+40 funzionali per fare più formazione ai docenti la proposta dell’ANP Il MID | Siamo già oberati dalla burocrazia

L’Associazione Nazionale dei Presidi propone di aumentare a 80 ore (40+40) il limite di formazione funzionale per i docenti, puntando a consentire più attività di aggiornamento. Il Ministero dell’Istruzione ha risposto che gli insegnanti sono già gravati da un carico burocratico elevato. Intanto, il dibattito sulle nuove Indicazioni nazionali per i licei si collega anche alle questioni riguardanti la formazione del personale docente.

Il dibattito sulle nuove Indicazioni nazionali per i licei si intreccia con quello sulla formazione dei docenti. Nei giorni scorsi il presidente dell’ANP, Antonello Giannelli, intervistato da Orizzonte Scuola, aveva sottolineato che senza adeguati percorsi formativi per gli insegnanti le nuove misure rischiano di “restare lettera morta”. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Nuove Indicazioni nazionali per i Licei, Giannelli (ANP): “Senza formazione per i docenti restano lettera morta”Sono state licenziate dalla commissione ministeriale e ora sono al vaglio della consultazione pubblica.

LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 3 in fuga, gruppo a 1? 40? ai -40 kmCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 12.