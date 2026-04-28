Tommaso Fiazza | 110 mila euro in più per un nuovo direttore della comunicazione schiaffo ai cittadini che pagano le tasse

L’Ausl di Parma ha annunciato un investimento di 110 mila euro per la nomina di un nuovo direttore della comunicazione. La decisione arriva in un momento in cui i cittadini devono affrontare lunghe liste d’attesa e un incremento delle tasse regionali di 450 milioni di euro. La cifra destinata alla comunicazione ha suscitato reazioni di critica da parte di alcuni rappresentanti, che hanno definito la spesa eccessiva rispetto alle difficoltà attuali.

"Mentre i cittadini affrontano liste d’attesa infinite e un aumento delle tasse regionali per 450 milioni di euro, l’Ausl di Parma decide di spendere 110.000 euro all’anno per un ulteriore direttore della comunicazione, che si somma ad oltre dieci addetti alla comunicazione. È una scelta.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate La Puglia del Pd, più tasse e meno servizi: il buco della sanità lo pagano i cittadiniLa Puglia è una bomba ad orologeria che rischia di esplodere nelle tasche dei contribuenti, un cortocircuito dove il cinismo della sinistra e il... Tommaso Fiazza: "Chiarezza sull'incarico di direttore della nuova unità complessa dell'Azienda ospedaliero-universitaria"La giunta chiarisca le tempistiche di assegnazione dell'incarico di direttore della nuova Unità operativa complessa di chirurgia generale e alte vie...