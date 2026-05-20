Durante una partita di baseball, l’attore premio Oscar, noto per aver interpretato un naufrago in un film famoso, è stato protagonista di una sorpresa che ha coinvolto un oggetto simbolico della sua interpretazione. Sul campo, è apparso un giocattolo che rappresenta un pallone da rugby, noto come Wilson nel film. Il momento ha suscitato reazioni tra il pubblico e gli altri partecipanti, creando un collegamento diretto con la sua celebre interpretazione cinematografica.

L'attore premio Oscar è stato al centro di un divertente momento ispirato al film Cast Away, in cui interpretava un naufrago. Tom Hanks è stato protagonista di una divertente 'reunion' durante la partita di baseball tra i New York Yankees e i New York Mets che si è svolta sabato sera. La star del cinema è stata infatti al centro di un simpatico momento ispirato a Cast Away e a Wilson, il 'compagno di viaggio' del protagonista che si ritrovava da solo su un'isola deserta. L'incontro con Wilson L'attore era seduto sugli spalti del Citi Field quando la mascotte dei Mets, Mr. Met, si è avvicinata per fargli una sorpresa. Tom Hanks ha infatti scoperto divertito l'omaggio al film arrivato nelle . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Tom Hanks protagonista di una reunion a sorpresa con Wilson a una partita di baseball

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