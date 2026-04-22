L’Italia ha annunciato la lista dei convocati per la tappa di Coppa del Mondo di tiro a volo che si terrà ad Almaty, in Kazakistan, dall’2 all’11 maggio. La squadra italiana comprende numerosi atleti, tra cui la campionessa silvana Stanco. La competizione segue l’appuntamento precedente di Tangeri, in Marocco, e rappresenta la seconda tappa del circuito internazionale in questa stagione.

Dopo l’opening act di Tangeri in Marocco di qualche settimana fa, la Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo è pronta a tornare in scena, dal 2 all’11 maggio in quel di Almaty, per la seconda tappa di questa intensa stagione. Sulle pedane kazake gli interpreti di trap e skeet saranno pronti nuovamente a darsi battaglia, fra eliminatorie e finali per andare a caccia di vittorie e piazzamenti importanti, tutti volta alla preparazione verso i Mondiali 2026, che peraltro metteranno in palio nel prossimo autunno sia titoli e medaglie iridate sia i primi pass di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Italia pronta in massa ad essere protagonista, così come successo in terra marocchina.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro a volo, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Almaty: azzurri in massa in Kazakistan. C’è Silvana Stanco

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