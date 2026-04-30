L’Italia ha comunicato i nomi dei tiratori convocati per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo, che si svolgerà ad Almaty, in Kazakistan, dall’4 al 10 maggio. La competizione si terrà all’Asanov Shooting Club, con la squadra italiana che si prepara a partecipare alle gare sulle pedane kazake. Il capitano della formazione è Giovanni Pellielo, che guida gli azzurri in questa tappa internazionale.

Si disputerà ad Almaty, in Kazakistan, la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo: all’Asanov Shooting Club dal 4 al 10 maggio gli azzurri cercheranno di ben figurare sulle pedane kazake. Lunedì 4 e martedì 5 spazio allo skeet, da venerdì 8 a domenica 10 largo al trap. Per quel che concerne lo skeet, il direttore tecnico Luigi Lodde ha convocato Gabriele Rossetti, Domenico Simeone e Marco Sablone tra gli uomini e Sara Bongini, Martina Bartolomei e Chiara Di Marziantonio tra le donne. Saranno in gara solo per il ranking, dunque senza possibilità d’ingresso in finale, Erik Pittini e Giada Longhi. Per quanto riguarda il trap,...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro a volo, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Almaty: Giovanni Pellielo guida gli azzurri

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