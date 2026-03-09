la formazione cambia volto con le live session di wibo

Wibo, startup innovativa con sede a Torino, sta rivoluzionando il modo di formarsi attraverso le sue sessioni live. Fondata da Tommaso Seita e Alessandro Busso, l’azienda si concentra sulla crescita delle competenze, piuttosto che sugli strumenti digitali. Le sessioni in diretta rappresentano un nuovo approccio per aggiornarsi e sviluppare capacità pratiche. La strategia si distingue per l’attenzione alla formazione interattiva e partecipativa.

WIBO, startup innovativa fondata a Torino da Tommaso Seita e Alessandro Busso, ha scelto di affrontare la transizione digitale non dal lato degli strumenti, ma da quello delle competenze. L’obiettivo dei due under 30 è aiutare aziende e manager a diventare "a prova di futuro", integrando capacità umane e tecnologia in un unico modello formativo. Fondata nel 2019, Wibo nasce inizialmente come app di quiz online. Dopo due pivot e centinaia di back raccolti dagli hr, la startup abbandona definitivamente il modello originario per concentrarsi sul corporate learning. Oggi collabora con oltre 150 corporate e multinazionali ed è stata inserita da Sifted al 20esimo posto nella classifica 2025 delle 100 startup a più rapida crescita in Francia e Sud Europa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

