Il 20 maggio su Canale 5 andrà in onda una puntata di Tim Battiti Live Spring, condotta da Michelle Hunziker e Alvin. L’evento vedrà la partecipazione di numerosi artisti della scena musicale, pronti a esibirsi dal vivo davanti al pubblico. La trasmissione si svolge in un contesto televisivo dedicato a spettacoli musicali, coinvolgendo cantanti di vari generi e provenienze. La serata si preannuncia ricca di momenti di musica e intrattenimento, con artisti pronti a esibirsi sul palco.

Il festival che ha reso magiche le serate dell'estate italiana torna declinato per la stagione primaverile, con ascolti che sembrano decisamente premiare l'esperimento. Dopo il successo della puntata del 6 maggio (quella del 12 maggio è saltata per far posto alla finale di Coppa Italia Inter-Lazio), seguita da 2.046.000 spettatori pari al 18,01% di share, prosegue stasera su Canale 5 la versione Spring di TIM Battiti Live, con Michelle Hunziker e Alvin alla conduzione. Ecco gli artisti sul palco stasera, mercoledì 20 maggio, dalle 21.20 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Per questa edizione primaverile, la produzione ha scelto di spostare i riflettori nell'incantevole cornice di Ferrara, a Piazza Trento e Trieste. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tim Battiti Live Spring, con Michelle Hunziker e Alvin su Canale 5: i cantanti del 20 maggio

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