Tim Battiti Live Spring la scaletta dei cantanti sul palco con Michelle Hunziker e Alvin stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5 va in onda il primo appuntamento di Tim Battiti Live Spring, lo show musicale che coinvolge diverse città italiane. La serata vede la partecipazione di Michelle Hunziker e Alvin, che conducono l'evento, mentre sul palco si esibiscono vari cantanti. La scaletta prevede numeri dal vivo e performance di artisti noti, con l’obiettivo di intrattenere il pubblico presente e a casa.

Stasera, mercoledì 29 aprile, in prima serata su Canale 5 c'è il primo appuntamento di Tim Battiti Live Spring, lo show musicale che riempie le piazze d'Italia. Alla conduzione Michelle Hunziker e Alvin. In scaletta oltre 20 artisti, tra cui Annalisa, Emma, Geolier, Sayf e altri.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Tim Battiti Live Spring, la nuova edizione con Michelle Hunziker e Alvin da stasera su Canale 5Sul palco tantissimi nomi della scena musicale, per uno degli eventi live più amati della televisione. Leggi anche: TIM Battiti Live Spring: la scaletta, i cantanti sul palco e chi conduce lo show musicale di Canale 5 Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tim Battiti Live Spring, i cantanti in scaletta e cosa sappiamo finora; Tim Battiti Live Spring, chi sono i cantanti della prima puntata; Al via Tim Battiti Live Spring, cantanti e scaletta della prima puntata di mercoledì 29 aprile; Tim Battiti Live Spring su Canale 5: i cantanti della prima puntata. Tim Battiti Live Spring debutta stasera con questi artisti: scaletta e super ospiti della prima puntataSe sarà solo un esperimento o diventerà un appuntamento fisso dipende da noi: stasera su Canale 5 inizia Tim Battiti Live Spring. style.corriere.it Tim Battiti Live Spring, la scaletta dei cantanti sul palco con Michelle Hunziker e Alvin stasera su Canale 5Stasera, mercoledì 29 aprile, in prima serata su Canale 5 c’è il primo appuntamento di Tim Battiti Live Spring, lo show musicale che riempie le piazze d’Italia. Alla conduzione Michelle Hunziker e ... fanpage.it «TIM conferma il suo legame con la musica come title sponsor di uno degli eventi live più amati dal pubblico. » Da stasera, mercoledì 29 aprile, su Canale 5 prende il via TIM Battiti Live Spring, l’edizione primaverile dello show musicale che di solito anima l’es - facebook.com facebook Al via dal 29 aprile su Canale 5 #TIMBattitiLiveSpring con Michelle Hunziker e Alvin. Sul palco Geolier, Annalisa, Fedez, Emma e tanti altri x.com