Il 6 maggio, su Canale 5, viene trasmesso il concerto di Tim Battiti Live Spring, condotto da Michelle Hunziker e Alvin. L’evento vede sul palco numerosi artisti della scena musicale, offrendo uno spettacolo dal vivo molto seguito dal pubblico televisivo. La serata si inserisce tra gli appuntamenti più apprezzati della programmazione musicale della rete, con performance di vari cantanti e band.

Sul palco tantissimi nomi della scena musicale per uno degli eventi live più amati della televisione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tim Battiti Live Spring, con Michelle Hunziker e Alvin su Canale 5: i cantanti del 6 maggio

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