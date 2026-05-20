Tim Battiti Live Spring 2026 stasera in tv | cantanti e scaletta dell' ultima puntata

Stasera su Canale 5 va in onda l’ultima puntata di “Tim Battiti Live Spring 2026”, il programma musicale che ha portato in tv le esibizioni del festival fuori dal suo consueto appuntamento estivo. Dopo una settimana di pausa, il format torna protagonista nel mercoledì sera, presentando la scaletta con i cantanti e le canzoni che hanno animato l’evento. La trasmissione, condotta come di consueto, si inserisce tra gli appuntamenti di prima serata del canale, offrendo un’ultima occasione di musica dal vivo.

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