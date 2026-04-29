Da questa sera, su Canale 5, torna Tim Battiti Live Spring, la nuova edizione dello spettacolo musicale condotta da Michelle Hunziker e Alvin. Sul palco si esibiscono numerosi artisti della scena musicale italiana, offrendo una serie di performance dal vivo che attirano un vasto pubblico. L’evento, molto seguito, è uno dei principali appuntamenti dedicati alla musica dal vivo trasmessi in televisione.

Sul palco tantissimi nomi della scena musicale, per uno degli eventi live più amati della televisione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tim Battiti Live Spring, la nuova edizione con Michelle Hunziker e Alvin da stasera su Canale 5

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