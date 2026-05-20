Tibi e Tascia Coso e Cosa in scena a Locri

A Locri è andato in scena lo spettacolo teatrale “Tibi e Tascia, Coso e Cosa – le due anime calabresi”, ispirato al romanzo dello scrittore Saverio Strati pubblicato nel 1959. Dopo l’anteprima riservata alla stampa e agli addetti ai lavori che si è svolta a Catanzaro, la rappresentazione ha avuto il suo debutto ufficiale nella cittadina calabrese. La trasposizione si svolge negli anni e rappresenta le due anime della Calabria attraverso una narrazione ambientata nel passato.

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