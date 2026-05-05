Dopo oltre quattro decenni, l’attore protagonista di un celebre film horror del 1982 ha spiegato cosa succede nell’ultima scena. La pellicola, diretta da un noto regista, è famosa per il suo finale aperto e misterioso. L’attore ha recentemente fornito dettagli sul significato della conclusione, chiarendo alcuni aspetti che avevano generato interpretazioni contrastanti tra il pubblico.

La star del cult horror del 1982 di John Carpenter ha fatto chiarezza sul vero significato dell'enigmatico finale della pellicola. Kurt Russell ha impiegato 44 anni prima di fare chiarezza sul significato del finale de La cosa, cult del 1982 diretto dal maestro del terrore John Carpenter. Quando uscì nelle sale, La cosa non fu ben accolto dalla critica e anche il pubblico si divise. Da allora, tuttavia, il film basato sul romanzo breve del 1938 di John W. Campbell Jr., Chi va là? ha assunto lo status di cult anche grazie allo sforzo di Carpenter di restare fedele al materiale di partenza più del precedente adattamento, La cosa da un altro mondo del 1951.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La cosa 44 anni dopo: Kurt Russell spiega finalmente cosa accade nell'ultima scena

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