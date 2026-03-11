Il coro di Babele | a Locri un canto melanconico e divertente
A Locri si prepara il prossimo appuntamento della XXXII Stagione Teatrale della Locride 2026, con lo spettacolo intitolato
Una perla di teatro contemporaneo, per il prossimo appuntamento della XXXII Stagione Teatrale della Locride 2026. La rassegna, messa a punto dal Centro Teatrale Meridionale, per la Direzione artistica di Domenico Pantano, ospiterà all'Auditorium Palazzo della Cultura di Locri, sabato 14 marzo, alle ore 21, "Il coro di Babele". "Il coro di Babele" – prodotto dal Centro Teatrale Meridionale - racconta la storia di cinque giovani italiani che lasciano i propri paesi d'origine per trasferirsi a Babele, la città che nel nostro immaginario rappresenta tutte le grandi capitali europee. Cinque racconti di altrettanti migranti che tessono un'unica storia.
