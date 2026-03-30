Il candidato sindaco di Agrigento ha annunciato un servizio gratuito di accompagnamento ai seggi elettorali, denominato “Ti portiamo noi a votare”. L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini interessati e mira a facilitare la partecipazione alle urne, offrendo assistenza nel giorno delle elezioni senza richiedere alcun pagamento.

Il candidato sindaco di Agrigento, Giuseppe Di Rosa, lancia l’iniziativa “Ti portiamo noi a votare”, un servizio totalmente gratuito di accompagnamento ai seggi elettorali rivolto a tutti i cittadini che ne faranno richiesta.«Il voto – dichiara Giuseppe Di Rosa – è uno dei momenti più alti e significativi della democrazia. È il diritto attraverso il quale ogni cittadino può scegliere il futuro della propria città. Non esercitarlo significa rinunciare a una parte della propria libertà».Proprio per questo, e con l’obiettivo di incrementare la partecipazione al voto e combattere l’astensionismo, il candidato ha deciso di mettere a disposizione un servizio organizzato di trasporto da e per i seggi elettorali nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 maggio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Elezioni, il candidato sindaco Di Rosa: "Vi portiamo a votare, ecco come"

Articoli correlati

Elezioni amministrative 2026: s'inaugura la segreteria del candidato sindaco Giuseppe Di RosaDomenica 25 gennaio 2026 si inaugura al Campo Sportivo nella centrale Via Manzoni la segreteria del candidato sindaco Giuseppe Di Rosa.

Elezioni, il candidato sindaco Di Rosa a muso duro: "Da Michele e Lillo Sodano fino a Lillo Firetto: tutti parte del sistema che governa male la città"“C’è chi oggi prova a presentarsi come nuovo, come alternativa, come cambiamento.

Una raccolta di contenuti su Elezioni il candidato sindaco Di Rosa...

Temi più discussi: Elezioni Amministrative 2026 - Presentazione candidature per l'elezione del Sindaco e Consiglio Comunale; C'è un nuovo candidato sindaco per Venezia: è l'economista Michele Boldrin; Il candidato sindaco Mauro Fumagalli presenta Orizzonte: Le nostre priorità per Lecco, città che unisce; Dalle pasticcerie alla sfida per la città: Fontana è il candidato del centrodestra per Moncalieri.

Elezioni, scacco matto del Centrodestra: Lillo Firetto è il candidato sindaco unitarioDopo il diktat arrivato da Roma e frenetici vertici del weekend, la coalizione ha superato le ritrosie interne ritrovando compattezza sul nome dell'ex primo cittadino. Adesso dovranno essere definiti ... agrigentonotizie.it

Elezioni, Andreani è il candidato sindaco di Democrazia Sovrana Popolare: Portiamo il buonsensoL'ex leghista ha presentato la sua candidatura questa mattina, venerdì 20 marzo, affiancato dal segretario nazionale Marco Rizzo: Ci rivolgiamo a tutti, in particolare a chi ha smesso di andare a vot ... arezzonotizie.it

Parla il ministro della Difesa cofondatore di Fratelli d’Italia: “Le elezioni le teme di più la sinistra che noi. Sconfitti per Trump Tesi ridicola” - facebook.com facebook

Elezioni a Champdepraz, Monica Cretier eletta sindaco. Vice è Marco Daguin #ANSA x.com