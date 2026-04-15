Chi è l’uomo che ha vinto il dipinto da un milione di euro alla lotteria 1 Picasso per 100 euro

Un ingegnere francese, appassionato d’arte, ha vinto un dipinto del valore di un milione di euro partecipando alla lotteria chiamata “1 Picasso per 100 euro”. L’uomo aveva acquistato il biglietto quasi all’ultimo minuto del weekend. La lotteria, che mette in palio un’opera di Picasso, ha attirato l’attenzione per il suo premio insolito e per il coinvolgimento di partecipanti con diversi interessi.

Si chiama Ari Hodara, è un ingegnere francese e appassionato d’arte, e aveva comprato il biglietto per la lotteria “ 1 Picasso per 100 euro ” quasi all’ultimo minuto, lo scorso weekend. Di certo, non si sarebbe mai aspettato di essere proprio lui a vincere il famoso Tête de Femme del maestro surrealista spagnolo. «È uno scherzo?». «Come faccio a sapere che non si tratta di uno scherzo?» ha chiesto tra lo stupito e lo scettico quando ha ricevuto la videochiamata il 14 aprile, trasmessa in diretta online dalla casa d’aste Christie’s di Parigi, con cui gli veniva comunicata la notizia. Ed è comprensibile che fosse dubbioso, visto che Ari Hodara aveva tra le mani il biglietto numero 94.🔗 Leggi su Open.online

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