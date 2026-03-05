The Testaments | Il trailer ci riporta a Gilead Zia Lydia e la nuova generazione nello spin-off di The Handmaid’s Tale

Disney+ ha pubblicato il trailer di The Testaments, spin-off di The Handmaid’s Tale, che si concentra su Gilead. Lo spettacolo mostra Zia Lydia e la nuova generazione di donne nel contesto della colonia. La serie prosegue la narrazione ambientata nel mondo distopico di Gilead, senza dettagli su altre figure o eventi specifici. La produzione si presenta come un’evoluzione della storia già nota.

Il sipario su Gilead non è ancora calato. Disney+ ha svelato il trailer di The Testaments, la serie drammatica che funge da evoluzione e sequel spirituale di The Handmaid’s Tale. Ispirata al bestseller mondiale di Margaret Atwood, la storia si sposta in avanti nel tempo per seguire un percorso di formazione brutale e mistico all’interno delle mura della scuola preparatoria d’élite per le future mogli del regime. Il destino di Agnes e Daisy. Al centro del racconto troviamo due giovani adolescenti: Agnes, cresciuta nell’obbedienza e nella devozione più assoluta, e Daisy, una nuova arrivata convertita proveniente da oltre i confini di Gilead. Le due ragazze si incroceranno sotto l’occhio vigile e spietato di Zia Lydia ( Ann Dowd ), in un luogo dove la disciplina viene instillata attraverso il dogma religioso e la violenza. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

