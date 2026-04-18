È stato con una certa diffidenza che ho affrontato la lettura di The Testaments, il sequel di The Handmaid’s Tale. Dopo aver seguito con attenzione la serie originale, avevo trovato stancante ripetere alcune tematiche e stavo cercando qualcosa di nuovo. Il saggio si propone di approfondire alcuni aspetti della narrazione e del mondo descritto, offrendo uno sguardo più dettagliato su alcuni personaggi e situazioni.

Confesso che a The Testaments ero arrivato con un certo pregiudizio, dovuto a un fattore molto semplice: mi ero un po’ rotto di The Handmaid’s Tale. Intendiamoci, parliamo di una delle serie migliori e più significative dell’ultimo decennio, ma anche di un prodotto che, allungando di molto il brodo del suo materiale originale (quel “Il Racconto dell’Ancella” di Margaret Atwood, che copriva solo la prima stagione), era arrivato a ripetersi più volte, e a correre il rischio trasformare alcuni suoi punti di forza (come l’interpretazione di Elisabeth Moss) in involontarie parodie di sé stessi. Pareva quindi che The Testaments, sempre creata da...🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Si parla di: The Testaments - Il saggio seguito di The Handmaid's Tale :-).

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