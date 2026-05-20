The Mandalorian & Grogu | una campagna ' spaziale' porta l' elmo di Din Djarin in orbita

Disney Italia e D-Orbit hanno collaborato per creare immagini promozionali del nuovo film di Star Wars, coinvolgendo anche il personaggio di Grogu. La campagna include una rappresentazione dell’elmo di Din Djarin in orbita, realizzata attraverso immagini che combinano elementi spaziali e i personaggi della saga. Questa iniziativa ha portato l’iconico casco in un contesto visivo nuovo, creando un collegamento tra l’universo di Star Wars e l’ambiente spaziale. Le immagini sono state diffuse come parte della promozione del film.

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