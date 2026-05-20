The Mandalorian & Grogu | una campagna ' spaziale' porta l' elmo di Din Djarin in orbita
Disney Italia e D-Orbit hanno collaborato per creare immagini promozionali del nuovo film di Star Wars, coinvolgendo anche il personaggio di Grogu. La campagna include una rappresentazione dell’elmo di Din Djarin in orbita, realizzata attraverso immagini che combinano elementi spaziali e i personaggi della saga. Questa iniziativa ha portato l’iconico casco in un contesto visivo nuovo, creando un collegamento tra l’universo di Star Wars e l’ambiente spaziale. Le immagini sono state diffuse come parte della promozione del film.
Disney Italia e D-Orbit hanno collaborato per realizzare delle immagini promozionali del nuovo film di Star Wars davvero uniche. Walt Disney Company Italia e D-Orbit, una scale-up nel settore delle tecnologie spaziali, hanno svelato una sorprendente collaborazione ideata per la campagna promozionale di Star Wars: The Mandalorian e Grogu, il nuovo film della saga in uscita nelle sale italiane il 20 maggio 2026. Grazie alla partnership, infatti una riproduzione dell'elmo del protagonista è stata inviata in orbita a bordo di Wayfinder, la 22a missione commerciale di ION Satellite Carrier, il "taxi spaziale" con cui D-Orbit lancia in orbita i satelliti dei suoi clienti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
THE MANDALORIAN & GROGU Trailer 2 German Deutsch (2026) Star Wars
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