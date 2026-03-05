Un nuovo film dedicato a The Mandalorian e Grogu è in fase di sviluppo, con l’obiettivo di celebrare i due personaggi. Il regista Dave Filoni ha condiviso alcune anticipazioni in un'intervista al magazine Empire, confermando il coinvolgimento del progetto nel ritorno della saga di Star Wars sul grande schermo. La produzione è in corso e promette di portare sullo schermo le avventure dei protagonisti.

Dave Filoni ha rivelato al magazine Empire qualche anticipazione sull'atteso progetto che riporta la saga di Star Wars nelle sale. Il magazine Empire ha dedicato la copertina del suo nuovo numero a The Mandalorian and Grogu, il film della saga di Star Wars in arrivo nelle sale. La storia iniziata nella serie targata Disney+ proseguirà infatti sul grande schermo per regalare un'epica avventura ai fan che si sono immersi in sala per l'ultima volta nell'universo creato da George Lucas sette anni fa circa per assistere a Episodio IX. Dave Filoni, co-CEO di Lucasfilm, ha co-scritto la sceneggiatura di Star Wars: The Mandalorian and Grogu e ha dichiarato: "L'Episodio VII era un'entità completamente diversa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Mandalorian & Grogu: il film sarà "una celebrazione dei due protagonisti"

The Mandalorian & Grogu: ritorno a una location familiare nella nuova foto del film Star WarsSiamo ufficialmente nel 2026 e questo significa che manca ora pochissimo al ritorno della saga di Star Wars al cinema dopo ben sette anni di assenza,...

The Mandalorian & Grogu: Chi è Embo? Il cacciatore di taglie di The Clone Wars debutta in live action nel prossimo film di Star WarsThe Mandalorian e Grogu: Chi è Embo? Il cacciatore di taglie di The Clone Wars debutta in live axtion nel prossimo film di Star Wars Il debutto...

THE MANDALORIAN & GROGU Official Final Trailer (2026) Star Wars

Aggiornamenti e notizie su The Mandalorian.

Temi più discussi: The Mandalorian & Grogu: Rivelate le Cover Variant per il film!; Il trailer di The Mandalorian and Grogu e le altre notizie della settimana (400 LIVE #387); The Mandalorian and Grogu: Disney trema per lo scarso hype riservato al teaser; The Mandalorian & Grogu, Disney teme il flop? Gli ultimi rumor sono preoccupanti.

The Mandalorian & Grogu: il film sarà una celebrazione dei due protagonistiDave Filoni ha rivelato al magazine Empire qualche anticipazione sull'atteso progetto che riporta la saga di Star Wars nelle sale. movieplayer.it

The Mandalorian & Grogu: una nuova immagine anticipa quella che potrebbe essere la scena d’azione più spettacolare del filmScopri la nuova immagine di The Mandalorian & Grogu che anticipa una spettacolare battaglia in una base imperiale innevata. cinefilos.it

Un primo sguardo a Rotta The Hutt, il figlio di Jabba e villain del film Star Wars: The Mandalorian and Grogu - facebook.com facebook

Presto torneremo a viaggiare per le galassie… Con The Mandalorian & Grogu in arrivo al cinema, direi che è il momento perfetto per prepararsi. Lo Snuddie di Star Wars è pronto a diventare il vostro alleato emp.me/9q8o #starwars #themandalorian #grog x.com