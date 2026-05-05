The Mandalorian and Grogu | lo Star Wars Day celebra il ritorno di Din Djarin con un’anteprima IMAX globale

Il 4 maggio, giorno dedicato agli appassionati di Star Wars, ha visto le celebrazioni in tutto il mondo con numerosi eventi e annunci. Tra le novità più attese, un'anteprima mondiale in formato IMAX ha mostrato il ritorno di un personaggio principale. La serie televisiva ambientata in un universo fantastico ha riacceso l'interesse dei fan, con molte aspettative per le prossime stagioni.

Le celebrazioni dello Star Wars Day del 4 maggio hanno regalato ai fan di tutto il mondo un’emozione galattica. Lucasfilm ha infatti organizzato eventi speciali in selezionate sale IMAX® per presentare in anteprima i primi 26 minuti di The Mandalorian and Grogu, l’attesa pellicola che porterà sul grande schermo le avventure del cacciatore di taglie Din Djarin e del suo apprendista. In Italia, l’entusiasmo ha travolto le sale IMAX di Milano (Notorious Cinemas Sesto San Giovanni) e Roma (UCI Cinemas Porta di Roma), dove centinaia di fan hanno omaggiato la saga con le iconiche spade laser. Nel frattempo, le star del film hanno sorpreso il...🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - The Mandalorian and Grogu: lo Star Wars Day celebra il ritorno di Din Djarin con un’anteprima IMAX globale THE MANDALORIAN AND GROGU Teaser Trailer (2026) Extended | 4K Notizie correlate Star Wars Day 2026: un video con nuove scene di The Mandalorian & Grogu per celebrareIl nuovo film della saga stellare arriverà nelle sale di tutto il mondo tra alcune settimane, regalando una nuova avventura di Din Djarin. The Mandalorian and Grogu: Online il Trailer finale del ritorno di Star Wars al cinema!Il debutto di The Mandalorian and Grogu al CinemaCon 2026 segna un momento storico: dopo sette anni di assenza, la saga di Star Wars riconquista il... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Pedro Pascal in lacrime per The Mandalorian and Grogu: i fan lo sostengono con un applauso; Guarda episodi completi di Star Wars: The Mandalorian and Grogu | Un'anteprima speciale | Disney+; The Mandalorian and Grogu, Pedro Pascal si commuove in Messico; Star Wars: The Mandalorian and Grogu, le prime scene viste in anteprima. The Mandalorian and Grogu: lo Star Wars Day celebra il ritorno di Din Djarin con un’anteprima IMAX globaleIn occasione dello Star Wars Day, Lucasfilm ha presentato i primi 26 minuti di The Mandalorian and Grogu. Scopri i dettagli dell'evento e la data d'uscita. universalmovies.it The Mandalorian and Grogu è un giocattolone dal sapore nostalgicoDopo aver visto i primi minuti di The Mandalorian and Grogu, possiamo dire che l'atteso titolo Disney non deluderà le aspettative dei fan di lunga data ... gqitalia.it Alcuni fortunati fan hanno festeggiato lo #StarWarsDay con una speciale proiezione in IMAX dei primi 25 minuti di Star Wars: The Mandalorian and Grogu. Non perdetevi il film dal 20 Maggio solo al cinema e in IMAX. - facebook.com facebook Che la Forza sia con te. Questo weekend abbiamo portato l'universo Star Wars nella @newbalancearena di Bergamo. The Mandalorian & Grogu stanno per arrivare sul grande schermo, pronti a scrivere un nuovo capitolo della saga che ha fatto la storia. #Ma x.com