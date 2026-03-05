Il trailer finale di The Boys 5 mostra Patriota e Butcher pronti a scontrarsi in una battaglia decisiva. Le immagini rivelano scene di scontri intensi e momenti di tensione tra i personaggi principali. La durata del video anticipa un episodio ricco di azione e colpi di scena, mentre la data di uscita si avvicina. Il trailer è stato diffuso da Prime Video.

Il countdown per la fine di un’era è ufficialmente iniziato. Prime Video ha pubblicato il trailer finale della quinta e ultima stagione di The Boys, confermando che la serie cult debutterà l’ 8 aprile 2026 con i primi due episodi, per poi concludersi definitivamente con il gran finale previsto per il 20 maggio. Il destino di Patriota e il ritorno di Soldier Boy. Nel trailer, un Patriota (Antony Starr) sempre più delirante e convinto di avere un “destino superiore” è a caccia del V1, la versione originale del Composto V che potrebbe renderlo immortale. Per assicurarsi il controllo totale del Paese e preparare la sua “ascensione”, il Super decide di scongelare suo padre, Soldier Boy (Jensen Ackles), portando la minaccia a un livello mai visto prima. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - The Boys 5: Il trailer finale annuncia il caos totale. Patriota e Butcher pronti alla guerra definitiva

