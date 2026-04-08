Nella quinta stagione di The Boys, con Patriota al comando, il protagonista deve affrontare attacchi e minacce laser, mentre la narrazione si svolge in un clima di tensione e sorpresa. La precedente stagione aveva lasciato gli spettatori immersi in azione e adrenalina, ma questa nuova parte si presenta come un cambio di ritmo che sorprende e lascia senza fiato. La serie continua a mantenere un’atmosfera intensa e imprevedibile.

La nostra memoria della storia è ancora avvolta nell’adrenalina e nella follia della quarta stagione, uno spettacolo eccezionale, ma The Boys 5 ci leva il fiato con una doccia fredda, molto fredda. Almeno per il momento non c’è più niente da ridere e ben poco a stupirci. Siamo in guerra con l’idea che la battaglia finale è a un soffio. Patriota è presidente ma ha il solo desiderio di essere venerato come un dio. La sua vice è Ashley, divenuta sup suo malgrado, ottenendo un potere che a lei serve parecchio ma di base abbiamo tutti (la voce della coscienza, che nel suo caso manca un po’ di morale). Chi muove i giochi, quelli intelligenti, ormai è sempre e solo Sister Sage, con Firecracker solidamente a capo della disinformazione e Abisso a sollevare gli entusiasmi della manosfera (il suo arco narrativo non poteva che portarlo lì). 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - In The Boys 5, con Patriota presidente, non ci resta che schivare i colpi e la ghigliottina della vista laser

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