Lo showrunner della serie targata Prime Video ha commentato in modo ironico alcune somiglianze tra la storia di un personaggio della serie e i comportamenti di un ex presidente degli Stati Uniti. Recentemente, sui social, ha pubblicato un post in cui chiedeva che quest’ultimo smettesse di promuovere la serie, paragonando in modo scherzoso la sua figura a quella di Gesù. La discussione ha attirato l’attenzione di molti fan e commentatori.

Lo showrunner della serie targata Prime Video ha commentato in modo ironico i punti di contatto tra la storia di Patriota e i comportamenti del presidente degli USA. La serie The Boys, già in precedenza, non ha mai nascosto il fatto che il personaggio di Patriota abbia dei punti di contatto con Donald Trump. In uno dei nuovi episodi della quinta stagione c'è ora un altro elemento che lega il villain dello show e il presidente degli Stati Uniti. I punti di contatto tra la serie la realtà Nella puntata di The Boys si vede infatti Patriota che viene incoraggiato, da una contorta illusione angelica di Madelyn Stillwell, a farsi considerare una divinità dalle persone.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Boys 5, Kripke e il post di Donald Trump versione Gesù: "Vorrei smettesse di promuovere la nostra serie"

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“The Boys of Dungeon Lane”, forse l'ultimo canto del cigno di Paul McCartney. Di Stefano Pistolini x.com