Domani al Parco Bellini di Ponte San Giovanni si terrà l’edizione 2026 del Primo Maggio Reggae di Perugia, una manifestazione che durerà dodici ore, dalle 12 alle 24, con musica, festa e socialità. L’evento è gratuito e invita i partecipanti a celebrare il lavoro e la pace attraverso un programma di musica dal vivo. L’iniziativa coinvolge diverse band e artisti che si alterneranno sul palco durante tutta la giornata.

Dodici ore di musica, festa e socialità per celebrare il lavoro e la pace. L’appuntamento è per domani al Parco Bellini di Ponte San Giovanni per l’edizione 2026 del Primo Maggio Reggae di Perugia, da mezzogiorno a mezzanotte con ingresso gratuito. In programma le esibizioni di I-Shence Sound, Dj Afghan, Ras Tewelde, Gialloman, Shak Manaly, Gillo Mc, Dj Dinamite, Dj Whitey B, Dj Sampla, Mr.Joint Selecta, Zionet, Krokkio. Special guest Jungle Army Sound (nella foto) da Bologna. Oltre alla musica il Primo Maggio Reggae di Perugia proporrà esibizioni, arti performative, uno spazio food dedicato ai prodotti del territorio e un altro per artigiani ed espositori e poi animazione, un’area dedicata ai bambini, presentazione di progetti e associazioni che operano nel sociale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavoro e pace con il Primo Maggio Reggae di Perugia . Dodici ore non stop tra musica, festa e socialità

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