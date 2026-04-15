Il sole tramonterà ancora dalle guerre alle urne segnali di resistenza ai regimi autoritari nel mondo

Il tramonto del sole continuerà a essere un evento quotidiano, ma prima di questa conclusione ci sono momenti in cui il sole sorge di nuovo, simbolo di un ciclo naturale e di speranza. In un mondo segnato da conflitti e tensioni politiche, si registrano segnali di resistenza alle forme di governo autoritarie, mentre le sfide della quotidianità si intrecciano con le dinamiche di un panorama globale complesso.

Riceviamo e pubblichiamo:Se il sole tramonterà ancora, è ovvio che prima dovrà sorgere, quindi siamo in una dimensione di sostanziale ottimismo che si esprime in un quadro d’insieme che non può ignorare difficoltà contingenti e nubi che incombono sull’orizzonte. Lo scenario che si presenta agli.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Nel 2025 il record di guerre nel mondo, le Nazioni Unite stanno a guardare. Ma questa Onu serve ancora?“Noi , popoli delle Nazioni Unite , ci impegniamo a salvare le future generazioni dal flagello della guerra (…), a riaffermare la fede nei diritti... Leggi anche: "Andai alle urne nel 1946. Ricordo ancora l’emozione. Giorno speciale per le donne" Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Cielo del mese di aprile 2026; Macerata, lampioni 'fuori orario' in centro. Le luci si accendono col sole ancora alto: Verificheremo; Il sole tramonta alle spalle su Rai Storia - Guida TV. "Sempre insieme, eternamente divisi. Finché il Sole sorgerà e tramonterà. Finché ci saranno il giorno e la notte". Uscito il 12 Aprile del 1985, oggi compie 41 anni uno dei dark fantasy e una delle storie d'amore più suggestive del secolo scorso: Ladyhawke. A - facebook.com facebook